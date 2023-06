Edward Málaga sobre ministra de Salud: "Maneja mal la epidemia del dengue"

“Yo he sido tan vehemente con la necesidad de removerla, de pedirle la renuncia para evitarnos el trámite de la interpelación y censura. Ya está corriendo la interpelación, ya hay intentos de construir una censura, pero lo que he tratado de transmitir en todas estas comunicaciones es que no se trata de atacar o defender al gobierno de la señora Boluarte, se trata de defender el cuidado de la vida y la salud. No debería importar si es un gobierno amigo o enemigo, sino que tenemos que cambiar esa ministra para tener una dirección más sensata y una estrategia más inteligente”, sostuvo en entrevista al programa Octavo Mandamiento de Canal N.