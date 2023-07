Fiscalía archivó investigación por caso de bomberos fallecidos en aeropuerto Jorge Chávez

“La sorpresa para nosotros no viene por el archivo por parte de ellos, sino por la declinatoria de competencia después de siete meses. Lo que nos han dicho: si hay responsabilidad, y la responsabilidad vendría de parte de los operadores encargados de la comunicación, léase Corpac, pero nosotros no podemos investigar porque no somos competentes, pásese la investigación a una fiscalía penal”, sostuvo Jimmy Sotomayor, abogado de dos de las víctimas.