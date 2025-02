La funcionaria que exoneró a Boluarte del incremento patrimonial

El informe de Contraloría que blinda a la mandataria, que concluye que no existe desbalance en las cuentas de la presidente Boluarte, está firmado por una alta funcionaria que desde hace un mes no va a trabajar, pero a quien se le abona su sueldo de manera íntegra, sin que falte un sol.

Paradojas de la vida, Aguilar una vez elegido como contralor general, empleó a la hija de su exjefe en un puesto clave pese a que no tendría los pergaminos para el cargo. No tiene el perfil para el puesto, pero es la responsable de evaluar y fiscalizar las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios públicos, incluido el de la presidenta que no tiene herencias, no alquila propiedades y asegura que todo el dinero hallado en sus cuentas es producto de sus ahorros.