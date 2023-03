Guerra García refirió que existen "posiciones irreconciliables" en elaboración de dictamen de adelanto de elecciones

Guerra García fue claro en señalar que siempre hay una posibilidad que no se alcance un consenso en este nuevo intento por buscar el adelanto de elecciones, sin embargo dijo que esto no sería responsable. "Lo que invito es a los miembros de la comisión a defender sus posiciones y votar, y si finalmente no hay un adelanto de elecciones para este plazo, se dará el próximo año, yo soy una persona que cree que siempre se pueden buscar los consensos y se puede conversar eso es lo que voy a buscar hacer", dijo el congresista.