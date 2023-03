Guido Bellido sobre denuncia a Betssy Chávez: "Ya se allanó, no hay mayor tema"

“Hay que ser claros, no hay que forzar la realidad. En cuanto a la exministra, ella se ha allanado, por tanto, no hay mayor discusión, no hay que hacer escarnio de una situación complicado. Respecto de los exministros Huerta y Sánchez no existe elementos convincentes que demuestren su participación directa en la manifestación que hizo el expresidente Castillo en el mensaje a la Nación. No es correcto forzar este tema”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.