Guido Bellido rechaza franja informativa del Gobierno

El congresista Guido Bellido expresó su desacuerdo con la propuesta del Gobierno de implementar una franja informativa en los medios de comunicación. Señaló que estos no tienen la obligación de hacer publicidad a ninguna gestión y que su función es informar con objetividad y veracidad.

Bellido critica franja informativa del Gobierno

Además, Bellido advirtió que una medida de este tipo convertiría a los medios en herramientas de propaganda oficial, algo que considera negativo. "Los medios de comunicación no tienen porque hacer publicidad a ningún gobierno. No me parece un proyecto positivo", señaló en Canal N.