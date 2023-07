Gustavo Gutiérrez Ticse: "No puede haber ningún dignatario que no esté sujeto a control político"

“Rechazamos, [la declaración de Salas Arenas] porque el señor Salas Arenas no comprende que él es un alto dignatario, y como tal está sujeto a prerrogativas, que tiene muchas, sino también a una serie de controles. En cualquier democracia, todos los dignatarios tenemos controles. Nosotros también estamos sujetos al antejuicio. A nosotros el Congreso nos puede hacer un juicio político en cualquier momento. Nosotros hemos reiterado a una exhortación, que no puede haber ningún dignatario que no esté sujeto a un control político. Esa es una regla en la democracia contemporánea”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.