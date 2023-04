Helder Domínguez, magistrado del TC, se pronuncia sobre sentencia a favor de la 'píldora del día siguiente'

“Para llegar a este fallo, el Tribunal Constitucional, antes de determinar si se ha violado el derecho a la igualdad y no discriminación, nos hemos tenido que preguntar si este método anticonceptivo es abortivo o no. Y hemos considerado que este método anticonceptivo de emergencia, comúnmente llamado ‘píldora del día siguiente’, no es abortivo, y lo decimos en base a la evidencia científica. El propio Minsa indica que no lo es, así como la OMS, OPS y FDA, que considera que es un método que no puede originar un daño o afectación a la vida”, sostuvo.