Jaime Villanueva: "Vela le dio información a Gorriti para cercar a Alan García"

De acuerdo al documento donde se transcribe las declaraciones de Villanueva, "Me acuerdo también que Rafael Vela me comentó que, en esa época, lo que pasa que todos los medios 'caviares' que lo apoyaban, como se trataba de [Martín] Vizcarra, no lo estaban apoyando, lo habían dejado entonces yo le dije anda habla con Gustavo [Gorriti] y él me comentó que fue a hablar con él", narra.