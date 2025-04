“La consecuencia de esta sentencia en los casos futuros es clara: en el Perú, dentro de un debido proceso, no hay intocables. Las leyes son para todos, inclusive para un expresidente constitucional de la República que hoy ha merecido una sentencia ejemplar”, expresó.

“La justicia debe ser para todos por igual, no obstante, las dificultades, no obstante, las campañas de descrédito, de demolición, las mentiras, la difamación. Por eso nos atacan, por hacer nuestro trabajo, porque no nos hemos puesto de costado, porque siempre hemos enfrentado y nos hemos sometido a la justicia”, manifestó.