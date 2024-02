José Domingo Pérez: "No voy a actuar como Patricia Benavides e ir al Poder Judicial"

"¿Se allana a la investigación de la JNJ? Obviamente, no voy a tener una actuación como la de Patricia Benavides de ir al Poder Judicial y solicitar, a través de medidas cautelares, que no me investiguen. Si se decide investigar a los fiscales, me parece que, estamos plenos a someternos a cualquier investigación. Lo que me preocuparía es que se empiece a criminalizarnos por la función que desempeñamos", indicó.