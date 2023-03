José Williams: "Lo que venga del señor Castillo no creo que perjudique a la imagen del Congreso"

Williams dijo que las declaraciones brindadas por el ex presidente, Pedro Castillo, quien refirió que congresistas piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. "No entiendo lo que dice el señor Castillo, no creo que sea cierto, al menos en mi bancada no lo es. No puedo darle credibilidad por ello. Lo que venga del señor Castillo no creo que perjudique mucho a la imagen del Congreso", señaló, agregando que, si hay congresistas involucrados, eso lo determinará la justicia de acuerdo a las pruebas que se presenten.