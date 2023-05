Josué Gutiérrez, candidato a defensor del Pueblo: "Hace mucho tiempo que no hablo con Otárola"

“Lo que he hecho es tratar de acercarme al 100% con los señores congresistas, porque guardo por todos ellos, sin excepción, el mayor de los aprecios. El solo hecho de estar representando una población ya de por si me obliga a mantener un reconocimiento y un respeto, que muchas veces se confunde, porque cada uno tiene un pensamiento diferente al otro, lo que hace que muchas veces no se pueda coincidir, pero eso no implica que hay que verlos como enemigos. Siempre he buscado que las fuerzas políticas se unan bajo una agenda país”, dijo.