Leslie Urteaga sobre investigación en su contra: Yo no era directora general, fui encargada

"Decirles en primer lugar que yo no conozco al señor. Yo he sido parte o soy parte de esta investigación por haber estado encarga de una dirección de arqueología durante 70 días. En efecto, yo he suscrito una orden de conformidad por S/14 mil 200. Entiendo que esta investigación involucra a muchos funcionarios más que vienen desde el 2018 en esa dirección”, precisó.