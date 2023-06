Ley del cirujano dentista: Decano del Colegio de Odontólogos de Lima pide al Congreso aprobarla por insistencia

“Ellos consideraban que un médico cirujano iba a poder, dentro de sus competencias, resolver esta problemática. Hace tres meses falleció una paciente por una complicación de una extracción dental. Fue derivada a un hospital, Casimiro Ulloa, un hospital de emergencia, y no había un cirujano dentista especialista. No la atendieron. Pasaron dos días y la derivaron al hospital Loayza. El mismo sistema de salud provocó que, por no tener un especialista como corresponde, la paciente termine falleciendo”, agregó.