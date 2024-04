Leysi Suárez recordó entre lágrimas el duro momento que vivió tras la muerte de su madre y la infidelidad de su esposo

“A mi mami le diagnosticaron cáncer al estómago hace dos años y cuando yo me enteré de eso, yo sentí claramente morir en vida. Yo nunca había sentido en mi corazón un dolor más fuerte que este porque el doctor de frente me dijo que era un cáncer terminal. Hice todo por mi mamá, la operé. Me dijeron un viernes, el lunes mi mamá estaba operándose, hice de todo, le dimos la mejor calidad de vida con mis hermanos estuvimos siempre ahí al pie con mi mamá. Yo sentí que cuando a mí me dieron la noticia de mi madre dije nunca en mi vida voy a sentir un dolor más fuerte que este. Me pueden engañar, decir miles de cosas, me podré equivocar y en la vida iba a tener un dolor más fuerte que ese”, aseguró Leysi entre lágrimas.