A un día de la entrada en vigor del Decreto Supremo 046-2025-PCM, que restringe la circulación de dos personas en una moto lineal como medida contra el sicariato y otras modalidades delictivas, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza , expresó su respaldo parcial, aunque cuestionó que los municipios no hayan sido incluidos en la fiscalización de la norma.

“Estamos de acuerdo con cualquier medida que coadyuve a la seguridad, pero está en particular tiene una vigencia muy corta y no incluye a los gobiernos locales. La fiscalización es competencia exclusiva de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, según el decreto. A nosotros no se nos ha convocado”, dijo en diálogo con Canal N.