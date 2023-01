Maricarmen Alva: Es momento para que el Ejecutivo saque a las Fuerzas Armadas a las calles

“Sí bien estamos en estado emergencia, el problema que no han salido las Fuerzas Armadas a las calles a apoyar realmente a la policía. Lo que vimos el fin de semana en el centro de Lima, evidentemente la policía hizo un trabajo impecable, pero creo que la policía necesita apoyo y no podemos estar más días de esta manera. Creo que si es momento para que el Ejecutivo ya saque a las Fuerzas Armadas a las calles, por supuesto, siguiendo los protocolos. Nadie quiere un muerto más. Creo que la policía no se da abasto, numéricamente. No hay suficientes policías”, aseveró.