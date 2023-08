Marisol Pérez Tello sobre presidente del Congreso: "Su elección es una vergüenza"

“Su elección es una vergüenza, y no las alianzas y consensos, que es necesario. Esta no fue una alianza, fue una componenda, un negociado. Es un reflejo de todas las miserias del Congreso, no hay eufemismo que me permita decir lo que pienso sin claridad. No se puede hablar a media voz, es una vergüenza que tengamos un presidente del Congreso que mintió sobre los procesos que tenía en curso, que dio leyes que le beneficiaron, que no es honesto. Soto representa lo que el Congreso representa para los peruanos.”, dijo en el programa Hora y Treinta de Canal N.