Moyano advirtió que no todos los congresistas podrían estar presentes para una eventual votación de reconsideración, lo cual podría obstaculizar la decisión del Legislativo y derivar en un proceso de referéndum. Consideró que este escenario es costoso y complejo.

“La ley no dice que si no se aprueba la reconsideración automáticamente hay referéndum, pero si se da, implica una campaña costosa y tiempos que no se ajustan a la coyuntura actual”, sostuvo la parlamentaria, aludiendo a la logística y gasto que implicaría un proceso nacional impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones.