"La Fiscalía, en este caso, siempre muestra una animadversión para con mi persona cuando he solicitado pedidos de viaje. Este tipo de decisiones tan arbitrarias yo vengo sufriendo en la parte emocional, familiar, lo propio en el tema político. Yo soy político. Yo soy ahorita el líder de un partido político que figura en las encuestas en los primeros lugares, pero contra la realidad, me dicen que no puedo viajar porque no soy político", aseveró.