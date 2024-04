Miguel Torres a favor del retorno de la inmunidad parlamentaria

“La inmunidad, que no es impunidad, es también una institución que permite evitar algún tipo de chantaje o presión hacia los legisladores. Amerita evaluar. No se ha tomado una decisión en la bancada, no se ha discutido todavía. Mi opinión personal, que fue parte de la estrategia del señor Vizcarra para destrozar nuestra democracia”, sostuvo en N Portada de Canal N.