Ministerio Público solicitó informe sobre actuación de Pablo Sánchez en diligencia a IDL

“Rechazo absolutamente la versión difundida por un medio local por ser totalmente falsa. En primer lugar, la frase de ‘atente a las consecuencias’ es un lenguaje que no es característico de mi forma de expresarme y nunca me hubiera atrevido a decirlo porque es incorrecto y abusivo. Si en ese momento me comuniqué con un fiscal fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular que traería cuestionamiento a la institución”, expresó al respecto.