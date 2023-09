Ministro de Energía y Minas: “El Perú está abierto a la inversión”

Cabe recordar que Vera comentó en el marco del Perumin 36 que su sector tiene deseos de que se haga viable el proyecto Tía María; no obstante Otárola advirtió que no podrá realizarse mientras no se solucionen los conflictos con un sector de la población del Valle del Tambo, lo que provocó la paralización del proyecto minero desde el 2015, a pesar de contar con Estudio de Impacto Ambiental y licencia de construcción.