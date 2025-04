Tras varios meses fuera del ojo público, Alberto Otárola , exjefe del Consejo de Ministros, ofreció una polémica entrevista a Infobae Perú en la que no dudó en lanzar fuertes críticas a la gestión de la presidenta Dina Boluarte , así como a su gabinete y al actual jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén.

Otárola fue directo al referirse a Adrianzén, calificándolo como un "fantasma", ya que considera que no cumple un rol efectivo en el gobierno. “No existe, no gobierna, no dirige, solo está allí para cubrir el puesto”, afirmó.