Ministro del Interior: "Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar"

"Hace poco hemos tenido protestas sociales por más de 69 días que dejaron pérdidas por más de 4 mil millones, mucha gente hasta ahora no se puede recuperar y se han quedado sin empleo. Eso no lo podemos permitir. Y aún siguen vigente esos ideales. Están promoviendo protestas sociales, pero no lo vamos a permitir", sentenció el ministro del Interior.