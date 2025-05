El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) reiteró su postura a favor de una eventual moción de censura contra el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén , y señaló que el Ejecutivo ha demostrado no tener control frente a la creciente inseguridad ciudadana.

“Yo ya he dicho en varias oportunidades que el señor Adrianzén tiene que dar un paso al costado. En lo personal, creo que este Congreso debería proceder con la censura. Y no solo por el caso de Pataz, que es la gota que derramó el vaso, sino por una situación que se arrastra desde hace mucho: la inseguridad se ha desbordado y el gobierno no tiene control de la situación”, declaró.