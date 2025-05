“Nosotros no nos hemos reunido aún para ver el tema. Sí es cierto que esta es una situación complicada para el primer ministro y también para la Presidencia de la República”, señaló.

Aguinaga consideró que una censura en este momento podría no ser lo más oportuno políticamente. “No es bueno llegar a una censura en estos momentos. Quizás, con inteligencia política, lo que se debería buscar es una renovación del gabinete”, indicó.

“Hay sectores que están muy fatigados. No quisiera singularizar porque no sería lo más apropiado, pero es evidente que hay carteras que ya no están funcionando con la eficacia que el país necesita”, sostuvo.