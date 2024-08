“¿En dos oportunidades que quiere, que quiere cerrar la DIVIAC? Sí, sí. Le digo: no, no puedo. ¿Por qué no puedes? Primero porque es una unidad orgánica ¿ya? Es imposible, es imposible. Ahí sí me denuncian, con concha. Yo me he opuesto dos veces”, se le escucharía decir a Santiváñez en la conversación.