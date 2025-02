Ministro de Justicia defiende Ley de Extinción de Dominio

Arana reconoció que en ciertos casos fiscales y jueces no han formulado adecuadamente sus sentencias, pero enfatizó que ello no deslegitima la finalidad de la norma. "Se ha pretendido señalar y en algunos casos es probable que algunos fiscales o jueces no hayan expresado adecuadamente sus sentencias, pero eso no significa que el modelo no persiga legalmente el propósito para el cual estaba destinado", sostuvo.