Monteagudo: 4 personas estaban en contra de dar razón al Congreso

"Él [ponente] decide retirar su ponencia y retirarse él mismo y lo siguen los otros. Los magistrados no pueden abandonar la sesión del pleno mientras no se haya cerrado el orden del día o mientras el presidente no haya levantado la sesión. Lo que está diciendo el magistrado Gutiérrez es que, en un proceso de votación, no estoy de acuerdo, me retiro y es inválido el proceso porque estoy quitando cuórum. Eso no tiene ningún sentido. El acto de votación es un solo acto. Está constituido el cuórum de ley, somos siete personas, y cada uno va a ejercer su derecho de votación", dijo en N Portada de Canal N.