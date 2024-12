Monteagudo sobre caso Chlimper: Voté en contra de la mayoría

“Yo he votado en contra de la mayoría. En el caso Chlimper ocurre lo mismo. Una persona está reclamando que actos postulatorios de la Fiscalía vulnerar su libertad individual. Señala que la acusación ha sido modificada varias veces en mucho tiempo. La valoración de los hechos es el discernimiento propio de la actividad fiscal”, dijo en N Portada de Canal N.

“La discusión en el caso Chlimper es en la fase preliminar. A mí me parece que, por ahí, no hay cabida a nulificar las decisiones de la Fiscalía. Esa es mi postura, que no comparte la mayoría”, precisó.