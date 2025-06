El director general de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ), Donald Castillo, afirmó que la reciente cancelación de vuelos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez fue producto de un “mal cálculo” en la distribución del combustible , y no por falta del insumo en planta.

Se evaluará sanción a responsables

La supervisión del hecho y una eventual penalidad recaen en Ositran. Según Castillo, será esta entidad la encargada de determinar si corresponde o no imponer una multa al concesionario del aeropuerto. “La Ositran tendrá que decidir cuál es el rango de multas que existe si existiera o no una penalidad”, indicó.

Consultado sobre por qué no se autorizó el uso de carretas abastecedoras de combustible en los puntos de estacionamiento, Castillo aclaró que se solicitó una evaluación de riesgos al concesionario, pero que este no presentó dicha evaluación de manera completa.

Gremios turísticos critican improvisación

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), lamentó lo ocurrido y cuestionó que no se haya detectado esta falla durante la marcha blanca. “No me explico lo del combustible, cómo no se dieron cuenta de eso. Para eso (es) la marcha blanca, han tenido 15 días”, señaló.