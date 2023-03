Patricia Juárez sobre Betssy Chávez: "Ella piensa que el conseguir notoriedad es ir a la cárcel"

Refirió que Chávez Chino busca ganar notoriedad si tras la acusación en su contra es conducida a prisión. "Ella piensa que el conseguir notoriedad es ir a la cárcel, pero lo que ocurre en ese caso no es una cárcel injusta; sino que acá, en caso ocurriera, la prisión preventiva que se solicite o sea declarada culpable por el Ministerio Público y el Poder Judicial, tendrá que purgar una condena por un delito que se da en otras condiciones que no se dan de carácter político [...] debe responder por sus actos, aquí no hay ningún heroísmo", precisó Juárez.