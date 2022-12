Pedro Castillo aseguró que el Congreso y otras instituciones conspiraron para la caída de su gobierno

"Yo jamás he cometido el delito de rebelión, no me he levantado en armas, tampoco he llamando a levantarse en armas a nadie, pero sí debo decir que quien sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual Gobierno, con 20 desaparecidos y más de 200 heridos", dijo.