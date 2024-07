Piura: Manifestación de trabajadores de excaja Sullana

“Nosotros no somos responsables de los malos manejos y diligencias que llevaron a esta situación. Pedimos una liquidación digna y la continuidad en nuestros puestos de trabajo,” declaró Pura. “Hemos presentado documentos a los interventores, pero no hemos recibido respuesta alguna. Nos indican que sigamos trabajando y que se nos pagará, pero no sabemos hasta cuándo.”