Presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa: "Este plan de reactivación con quién lo han tratado"

"Esta mañana los 16 presidentes de las Cámaras de Comercio que hemos llegado a Urubamba hemos elaborado un pronunciamiento donde señalamos con mucha claridad cinco puntos relevantes, uno de ellos es seguridad. Estamos muy preocupados, hay regiones en las cuales no se está haciendo un abordaje adecuado. Por otro lado, el tema de la reactivación económica. Estamos seguros y tenemos la certeza que ha sido insuficiente porque lamentablemente la economía no está caminando, los niveles de pobreza se siguen agudizando y no se está tomando realmente al toro por las astas. En ese sentido, nosotros nos preguntamos este plan de reactivación con quién lo han tratado, con quién lo han abordado", cuestionó.