“Yo he sido elegido por el período de un año. Creo que no tengo objeciones claras sobre mi conducta y creo que es evidente de mi conducta correcta. He estado revisando las visitas que he tenido y he recibido en estos 3 años más de 2500 personas que han llegado estas personas que usted señala para discutir los temas del proceso de formalización y evidentemente como congresista de una región que además tiene un gran sector minero no me puedo negar que ingresen al parlamento”, finalizó.