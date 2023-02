Presidente de la SNI: "No veo necesaria ninguna Asamblea Constituyente"

"No podemos estar hablando a estas alturas de Asamblea Constituyente, ni cambio de Constitución. Si hay algo que se debe cambiar, modificar algo importante para elecciones sanas, la propia Constitución da los mecanismos para hacerlo. No veo necesario ninguna Asamblea Constituyente, esto solo populismo de izquierda radical, que busca un enfrentamiento entre los peruanos, que no es necesario", indicó en entrevista a Canal N.