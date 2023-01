Puno: Vándalos incendiaron sede judicial en Macusani

"Quiero pedirle a la señora presidenta de la República que tome medidas, no restrictivas, de sacar y disparar contra la gente, eso no. Si no, tiene que buscar el justo equilibrio para poner orden. Porque el responsable del orden interno es el Ejecutivo. Yo sugiero que para eso tiene cuerpos policiales, tiene especialistas, que saben qué tipo de armas, de instrumentos no letales utilizar. Hay el control de disturbios, y creo que debo usarlos", indicó Arévalo.