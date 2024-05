Rafael Belaunde: "Petroperú no sería la primera empresa que quiebra en el mundo"

“Petroperú es un tema en el que, por estricto, no hay que hacer nada, y si no tiene para operar, tendrá que declararse en insolvencia (…) Si no tiene como financiar sus operaciones, se tendrá que declarar en insolvencia, se tendrá que reestructurar, sino quebrará. No es la única empresa que ha quebrado en el mundo, dijo en N Portada.