Rafael López Aliaga: "En Lima sí funcionó el estado de emergencia"

"Esto es una masacre diaria, es un grupo criminal que factura 140 millones de dólares por año y no hay ninguna obra. Me parece un despropósito [sobre el alza del peaje], qué inoportuno, meterle más leña al fuego, justamente, en este momento. Yo hago todo de acuerdo a ley. La gente no aguanta y ya quemó una vez el peaje", sentenció López Aliaga.