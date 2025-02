El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez , se pronunció sobre el nuevo proyecto de ley para el retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), señalando que su bancada aún no ha debatido el tema y que la decisión se tomará en una próxima reunión.

“En la bancada no lo hemos discutido todavía, vamos a reunirnos este jueves o viernes para analizarlo. Hay 12 proyectos sobre el retiro de la CTS y tres específicos sobre el retiro de la AFP. Es necesario evaluar la situación económica antes de tomar una decisión”, explicó Luna.

El parlamentario enfatizó que cualquier medida en torno a los fondos de los trabajadores debe ser analizada con responsabilidad y que no se ha definido aún una postura clara dentro de su agrupación.

“Lo que se necesita es una reforma real del sistema nacional de pensiones, no parches. La última reforma fue impulsada por un solo partido con solo 38 votos de 130 congresistas. Eso no puede ser una verdadera reforma”, criticó.

Finalmente, al ser consultado sobre si respalda o no el nuevo retiro de la CTS, José Luna evitó dar una respuesta categórica.

“No he tomado una decisión. Hay que analizar todas las variables económicas. No hago política con populismo. Soy economista, con especialidad en economía y un doctorado en finanzas. No se puede actuar sin evaluar el impacto real”, concluyó.