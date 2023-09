Romy Chang sobre declaraciones de Barata: "Se abre una puerta importante para Fiscalía y Procuraduría"

“Hay datos bastante interesantes. El reto que va a tener la Fiscalía es que él dice que no llevó un registro de los pagos, de las coimas, porque no era parte de su labor. Por ahí va a tener que haber una reconstrucción en la medida que este fallo de Brasil que no deja utilizar todos los codinomes para individualizar a las personas y donde se llevaba el registro de los montos pagados. Se abre una puerta importante para la Fiscalía y la Procuraduría en el contexto, del caso Humala, de la no posibilidad de tomar declaraciones a los exdirectivos de Odebrecht”, sostuvo en diálogo con Canal N.