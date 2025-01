Expresidente de Panamá tildó de absurdas declaraciones de Trump

El expresidente de Panamá, Arístides Royo Sánchez , respondió a las recientes declaraciones del presidente electo de EE. UU., Donald Trump , sobre el Canal de Panamá. Sánchez rechazó esas afirmaciones, calificándolas de "absurdas" y aclaró que no existe ninguna influencia china sobre el canal, que es gestionado por una autoridad autónoma y conforme a la legislación panameña.

"Creo que esas declaraciones del próximo presidente de Estados Unidos no se van a llevar a cabo, porque hay una serie de afirmaciones que no son correctas, que no son ciertas", declaró para Canal N.