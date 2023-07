Ruth Luque: "Hay una unanimidad de rechazo al Poder Ejecutivo y Legislativo"

“A mí me llama la atención en este proceso de [elección de] la Mesa Directiva que ahora los que decían abiertamente que no querían ir con ciertas bancadas ni a la esquina, de pronto hay elogios mutuos. A mí no me sorprende que eso sea casual, detrás de eso hay una suma de coincidencias. Finalmente, ninguno de esos lados es consciente de la profunda crisis de legitimidad que tenemos en este momento. Lo dice las encuestas y la calle. Hay una unanimidad de rechazo al Poder Ejecutivo y Legislativo”, sostuvo en el programa Hora y Treinta de Canal N.