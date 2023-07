Waldemar Cerrón: "En el Congreso ven a Perú Libre como una posibilidad de pertenecer a la Mesa Directiva"

"Se había decidido conformar la mesa directiva y por ahí sale una excompatriota a decir 'no'. Como no le gusta las decisiones de la mayoría, sale a decir que acá hay una unión contranatura. Es muy triste renunciar por algo que no existe", señaló el congresista de Perú Libre para, posteriormente, reafirmarse sobre el cambio de la actual Constitución.