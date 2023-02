Sarratea: El "búnker" del expresidente Pedro Castillo por dentro

Al fondo, en un almacén, nos da la bienvenida Pedro Castillo proclamando que no robaría, que no sería ocioso y que no mentiría de entrar a Palacio. Una caricatura, sin duda. En este ambiente, Alejandro Sánchez depositaba los productos médicos de su empresa Aldalab. La distribución incluye separaciones por área de despacho, de embalaje o almacenamiento. Todos son vestigios de un pasado mejor al que viven hoy sus anteriores ocupantes.