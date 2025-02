Óscar Valdés , exministro del Interior, crítica sobre la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez , en el gobierno de Dina Boluarte , sugiriendo que su gestión ha sido ineficiente y que no ha logrado resultados significativos en la lucha contra la criminalidad.

El extitular del Mininter también señala que Santiváñez ha asumido un rol excesivo en la policía, interfiriendo en las decisiones operativas y no permitiendo que los oficiales encargados desempeñen su trabajo adecuadamente.

Critica la falta de un plan integral de seguridad, mencionando que no se están abordando problemas fundamentales como la educación y la organización de la policía. Asegura que, sin estos cambios, la lucha contra la delincuencia no será efectiva.

“No vemos que se está haciendo algo en educación. Si nosotros no queremos tener más delincuentes tenemos que tener una mejor ciudad y no vemos ninguna acción de seguridad, de educación para la seguridad ciudadana en los colegios, en las universidades, no vemos un accionar del ministro del Interior”, expresó.