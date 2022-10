[VIDEO] Cintia Loayza: No me reuniré con el presidente

[VIDEO] Susana Saldaña: El señor Castillo y Aníbal Torres no puede recibirnos porque están muy ocupados

La coordinadora de los comerciantes de Gamarra indicó que no los reciben “porque no somos ayayeros porque no somos lamebotas, felipillos”. Posteriormente, mencionó que pedirá al titular del Congreso que interpele a los ministros que votan en contra de la micro y pequeña empresa. A su vez, criticó al ministro de Producción “porque se ha burlado de nosotros con sus préstamos de 20 %”. Por último, exigen salvaguardas y que retiren a los informales.